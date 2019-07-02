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تعرف على مراحل تنفيد مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:00 ص
تعرف على مراحل تنفيد مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى سرطان الثدى
كتب وليد عبد السلام

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تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكرعن سرطان الثدى على 3 مراحل بالجمهورية مدة كل مرحلة  شهرين لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وتجرى الحملة القومية فى 1030 وحدة صحية فى المرحلة الأولى بــ9 محافظات من خلال لجان طبية مدربة ومتخصصة ويتم الكشف وفق معايير البرتوكولات الصحية المتبعة.

المرحلة الأولى:

من 1 يوليو 2019 وحتى 30 أغسطس 2019 

الإسكندرية

بورسعيد

البحيرة

القليوبية

دمياط

مرسى مطروح

جنوب سيناء

الفيوم

أسيوط

المرحلة الثانية:

من 1 سبتمبر 2019 وحتى 30 أكتوبر 2019

شمال سيناء

البحر الأحمر

القاهرة

الإسماعلية

السويس

كفر الشيخ

المنوفية

بني سويف

سوهاج

الاقصر

أسوان

المرحلة الثالثة:

من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 ديسمبر 2019

الوادي الجديد

الجيزة

الغربية

الدقهلية

الشرقية

المنيا

قنـــا


سرطان الثدى

الرئيس السيسى

مبادرة

الوحدات الصحية

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