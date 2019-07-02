تعرف على مراحل تنفيد مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى

تنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكرعن سرطان الثدى على 3 مراحل بالجمهورية مدة كل مرحلة شهرين لاستهداف 28 مليون سيدة بالفحص والكشف الإكلينيكى عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.
وتجرى الحملة القومية فى 1030 وحدة صحية فى المرحلة الأولى بــ9 محافظات من خلال لجان طبية مدربة ومتخصصة ويتم الكشف وفق معايير البرتوكولات الصحية المتبعة.
المرحلة الأولى:
من 1 يوليو 2019 وحتى 30 أغسطس 2019
الإسكندرية
بورسعيد
البحيرة
القليوبية
دمياط
مرسى مطروح
جنوب سيناء
الفيوم
أسيوط
المرحلة الثانية:
من 1 سبتمبر 2019 وحتى 30 أكتوبر 2019
شمال سيناء
البحر الأحمر
القاهرة
الإسماعلية
السويس
كفر الشيخ
المنوفية
بني سويف
سوهاج
الاقصر
أسوان
المرحلة الثالثة:
من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 ديسمبر 2019
الوادي الجديد
الجيزة
الغربية
الدقهلية
الشرقية
المنيا
قنـــا
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