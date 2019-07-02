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تعرف على رأى دار الإفتاء فى فرضية عقيقة المولود (فيديو)

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:28 ص
تعرف على رأى دار الإفتاء فى فرضية عقيقة المولود (فيديو) الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد المتابعين حول عمل عقيقة للمولود جاء نصه:"عندى ولد وبنت وعايز اعملهم عقيقة وإمكانياتى محدودة".

وقال الدكتور عمرو الوردانى، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إنه إذا كانت الإمكانيات محدودة جدًا إذا انت ليس مطالب بالعقيقة، مشيرًا إلى أن العقيقة للولد شاتين وللبنت شاتين، وهناك من يساوى بينهما وفى حال أن الوالد ليس معه لشراء الشاه فهو ليس مطالب بها".

وتابع الوردانى :" العقيقة فى الأساس ليست فرضًا ولا واجبًا، ولذلك متى استطعت عمل العقيقة للولد أو للبنت يمكن فعلها ويمكن الجمع بينهما ويمكن عمل عقيقة للابن ثم للبنت أو العكس".


العقيقه

حكم عمل العقيقه

عقيقه المولود

الافتاء

دار الافتاء

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