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تعرف على أخطر المضبوطات بالمقر التنظيمى لمتهمى خلية "تفجير أبراج الضغط"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:19 م
تعرف على أخطر المضبوطات بالمقر التنظيمى لمتهمى خلية "تفجير أبراج الضغط" تفجيرا أبراج الضغط ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

 

والأحراز التى ضبطتها الأجهزة الأمنية تدل على مدى خطورة الخلية الإرهابية التى عملت على استهداف منشآت الدولة لإثارة حالة من الرعب بين المواطنين، خلال المقر التنظيمى الكائن بشارع سوق الخضار بحى الرواق بمحافظة الجيزة عثر على العديد من المضبوطات الخطيرة منها ..

1 ـ العثور على 4 قنابل معدة للتفجير.

2 ـ ضبط ما يقرب من 100 كيلو جرام من مادة "تى ان تى" المتفجرة.

3 ـ 2 كيلو جرام من مادة النترات.

4 ــ 2 قنبلة ماسورة معدة للتفجير.

5 ـ 200 زجاجة مولوتوف.

 

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 


تفجيرات ابراج الضغط

خلية ابراج الضغط

تفجير محولات الكهرباء

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

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