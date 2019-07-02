تعرف على آليات فك كرب المتعثرين من العمالة غير المنتظمة فى سداد التأمينات

فى ظل حرص الدولة على الوقوف بجانب المتعثرين، وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون للعمل على فك كرب المتعثرين فى سداد التأمينات، خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر، حيث يتم فك كرب المتعثرين من المؤمن عليهم غيرالقادرين على سداد المبالغ المستحقة عليهم للصندوق، والتى تحول بين صرف معاشاتهم، وفقا لأحكام القانون.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول فك كرب المتعثرين من العمالة غير المنتظمة فى سداد التامينات المستحقة عليهم فى نقاط محددة.

1- يستهدف البروتوكول الاهتمام بقضية الغارمين من المؤمن عليهم من العمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر والصغيرة ممن عليهم مديونيات للصندوق نتيجة التعثر فى سداد رسوم التأمينات المستحقة عليهم .

2- سيتم بحث حالات المتعثرين منهم اجتماعياً وقانونياً ممن تعثروا فى سداد التأمينات لدى الصندوق.

3- سيتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث هذه الحالات وسداد ما عليهم من ديون.

4- إنهاء القضايا المرفوعة عليهم وفقاً للمعايير التى يطبقها فى هذا الخصوص.

5- سيتم سداد ديون العديد من فئات الغارمين المؤمن عليهم ومن أصحاب المنشأت الفردية والمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر الذين تعثرو فى سداد التأميناتالمستحقة عليهم لدى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ومن الأسر الأكثر احتياجا.

6- سداد ممن لم يتمكنوا فى صرف المعاشات المستحقة لهم بعد بلوغ السن القانونى، حيث سيتم سداد الديون المستحقة عليهم حتى يتمكنوا من صرف المعاشات المستحقة لهم.

7- بين الفئات المستهدفة أيضا من خلال البروتوكول الأرامل اللاتى توفى أزواجهن المؤمن عليهم لدى المنشآت الفردية أو المشروعات ولم يستطيعوا صرف المعاشات المستحقة لهم بسبب عدم تمكنهم من سداد ما عليهم من رسوم لهيئة التأمينات .

8- سيتم سداد المديونيات المستحقه عليهم لتتمكن الأسرة من صرف المعاشات وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لهذه الأسر من خلال توفير دخل ثابت لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدها فى الإنفاق على أطفالهم .

9- يتم بحث حالات الغارمين اجتماعيا وقانونيا وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة ببحث الحالات وسداد ما عليها من ديون وإنهاء القضايا المرفوعة على الغارمين.