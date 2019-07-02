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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:27 م
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ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولى لتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:46 م
ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولى لتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد
أ ش أ

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قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء خلال القمة الأوروبية الطارئة فى العاصمة البلجيكية بروكسل، ترشيح رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، لتولى رئاسة البنك المركزى الأوروبى.
وقالت لاجارد، في بيان "يشرفني ترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.. وأنه في ضوء ذلك، وبالتشاور مع لجنة الأخلاقيات التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت التخلي مؤقتًا عن مسؤولياتي كمدير لصندوق النقد الدولي خلال فترة الترشيح".


كرستين لاجارد

البنك المركزى الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

صندوق النقد الدولى

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