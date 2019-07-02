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ترامب يعد بإظهار الدبابات فى واشنطن فى يوم الاستقلال لأول مرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:38 ص
ترامب يعد بإظهار الدبابات فى واشنطن فى يوم الاستقلال لأول مرة ترامب
وكالات

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء بأن دبابات حقيقية ستُعرض لأول مرة في واشنطن في إطار الاحتفالات بيوم الاستقلال يوم 4 يوليو.
 
وقال ترامب "سيكون يوم 4 يوليو في واشنطن يوما ممتازا. هذا لم يحدث بعد، سيكون خاصا… سيكون لدينا طائرات في السماء، وأفضل مقاتلات في العالم وطائرات أخرى أيضا. وستعرض الدبابات في الشارع."
 
عادةً ما يصف ترامب قاذفات الجيل الخامس "إف-35" بأفضل مقاتلات في العالم.  منذ بعض الوقت، حلقت إحدى هذه الطائرات فوق البيت الأبيض للاحتفال بتوقيع ترامب والرئيس البولندي أندريه دودا على وثيقة بشأن توريد هذه الطائرات إلى وارسو.
 
وأضاف ترامب: "يجب أن نكون حذرين للغاية مع الدبابات، لأن الطرق عادة لا تحب أن تسير دبابات ثقيلة عليها. لذلك يتعين علينا وضعها في أماكن معينة. ولكن لدينا أحدث دبابات من طراز "شيرمان" وأحدث دبابات من طراز "أبرامز"".
 
استخدمت دبابات شيرمان في الحرب العالمية الثانية وتوقف إنتاجها في عام 1945.

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