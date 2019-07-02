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ترامب: أتطلع إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى قريبا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:44 ص
ترامب: أتطلع إلى لقاء زعيم كوريا الشمالية مرة أخرى قريبا زعيم كوريا الشمالية وترامب
واشنطن(أ ش أ)

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقب لقائه مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون بشكل مفاجئ على الحدود بين الكوريتين أمس، إنه يتطلع إلى لقاء معه مرة أخرى فى وقت قريب.

وذكر ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "كان رائعا أن أكون مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون فى نهاية هذا الأسبوع. لقد عقدنا اجتماعا رائعا، وكان (كيم ) يبدو جيدا وفى أتم الصحة." وأضاف بالقول " أتطلع إلى رؤيته مرة أخرى قريبا."

وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أنه يبدو أن تعليق ترامب على صحة كيم، جاء ردا على الأزمة الصحية لـ كيم التى أثارها إعلامى أمريكى كان متواجدا فى موقع اجتماع بانمونجوم.

قال مذيع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تاكر كارلسون فى مقابلة مع برنامج "فوكس اند فريندز"، إن كيم كان يتنفس كمريض يعانى من انتفاخ الرئة، مضيفا أن كيم يبدو وكأنه ليس فى حالة صحية جيدة.

وقال الرئيس ترامب، "ستجتمع فرقنا للعمل لحل المشاكل المستمرة وطويلة الأجل"، وأضاف " لسنا على عجلة من أمرنا، لكننى متأكد من أننا سنصل فى نهاية المطاف إلى هناك !".

ويبدو أن تصريحات ترامب - حسب يونهاب - أكدت أهمية اجتماع بانمونجوم الذى أدى إلى إنفراجة فى مفاوضات النووية المتوقفة منذ انهيار قمة هانوى، وجددت عزمه لاتباع نهج من "أسفل إلى أعلى"، كما يبدو أنها أكدت أيضا ضرورة إحراز تقدم ملموس أولا فى المفاوضات على مستوى العمل.

وسبق أن قال ترامب عقب اجتماع بانمونجوم، "اتفقنا على تعيين ممثلى الجانبين لإجراء مفاوضات واتفاقيات شاملة، وسنبدأ محادثات العمل بعد تشكيل فريق العمل فى غضون أسبوعين أو 3 أسابيع تحت قيادة بومبيو". وأضاف " لا حاجة للتسرع. سنتطلع إلى المفاوضات الصحيحة بدلا من السرعة."

 


ترامب

زعيم كوريا الشماليه

لقاء ترامب وكيم

كوريا الشماليه

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