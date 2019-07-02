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تحالف دعم الشرعية باليمن يغير على مواقع الحوثيين فى إب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:18 م
تحالف دعم الشرعية باليمن يغير على مواقع الحوثيين فى إب الجيش اليمنى
أ ش أ

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 شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات عدة على معسكر الحمزة ومواقع أخرى تابعة لميليشيات الحوثي جنوب محافظة إب وسط البلاد.
 
وأوضحت مصادر محلية - حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية اليوم الثلاثاء - أن القصف استهدف مخازن أسلحة للانقلابيين في المعسكر الواقع في مديرية السبرة، إضافة إلى ثكنات ومواقع أخرى في محيط المعسكر، كما أضافت المصادر أن انفجارات كبيرة وقعت داخل المعسكر، وصل دويها إلى أرجاء بعيدة في المنطقة.
 
ويعتبر معسكر الحمزة من أهم معسكرات الحوثيين التدريبية ومركز إمداد للانقلابيين قريبا من مناطق المواجهات في الضالع.
وفي يونيو الماضي، قتل وكيل محافظة إب عبدالقادر السفياني، خلال اشتباكات بين مجموعتين أمنيتين تابعتين للميليشيات في مدينة إب.
 
وأوضحت مصادر أمنية محلية أن الاشتباكات دارت بين جماعتين تتبعان القياديين الحوثيين أبوبكر شاكر وجبريل محمد سفيان، إثر خلافات حول النفوذ وجبايات مالية وفساد تورط فيها كل من مدير أمن مديرية الظهار، أبوبكر شاكر، ومدير قسم شرطة 17 يوليو القيادي الحوثي، جبريل محمد سفيان.

اليمن

تحالف دعم الشرعية

ميليشيات الحوثي

محافظة إب

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