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تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:50 م
تجديد حبس 11 متهما بغسيل 55 مليون جنيه 15 يوما أموال-أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جدد قاضى المعارضات، حبس 11 متهماً، 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى قام بغسل قرابة 55 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.
 
وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين استخدموا  أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
 
وأضافت التحريات، أن المتهمين استخدموا عدة أساليب من بينها "شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات"، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 مليون جنيه).
 
 
 

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غسيل أموال 55 مليون

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غسيل الاموال

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