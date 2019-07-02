تجديد حبس مغتصب فتاة شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات

القليوبية نيفين طه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغا من "ه ع أ" 48 عاما ربة منزل مقيمة دائرة القسم وبرفقتها نجلتها م م ع 16 عاما من ذوى الإحتياجات الخاصة، واتهمت "س م ط " 22 عاما عاطل مقيم دائرة القسم سبق اتهامه في 7 قضايا جنائية، بإستدراج المجنى عليها بمسكنه والتعدى عليها جنسيا مستغلا حالتها المريضة وعدم إداراكها للأمور.

تمكن المقدم احمد عصر رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 12488جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019 .