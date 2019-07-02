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تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:31 م
تجديد حبس متهمين بمشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس  متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في  اتهامهما بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

 وجهت النيابة إلي المتهمين محمود زكريا، وخالد عبد السلام،  في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

          

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

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