سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لجلسة 3 أغسطس

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:45 ص
تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لجلسة 3 أغسطس المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 3 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.  
 
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
 
 

محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حسن فريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة