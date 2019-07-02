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تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى على حكم حبسه لـ1 سبتمبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:04 م
تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى على حكم حبسه لـ1 سبتمبر يوسف بطرس غالى
كتب عبد الله محمود

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قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها لجلسة 1 سبتمبر .

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

 

 


يوسف بطرس غالى

وزير المالية الأسبق

مصلحة الجمارك

المال العام

محاكمة بطرس غالى

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