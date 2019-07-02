برقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الخامسة بكلية الطب البيطرى بجامعة السادات

المنوفية _محمد فتحى

أعلنت منذ قليل كلية الطب البيطرى جامعة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة الفرقة الخامسة، وذلك عقب إعتماد النتيجة من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات.