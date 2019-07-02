الرئيسية أخبار المحافظات برقم الجلوس.. نتيجة الفرقة الخامسة بكلية الطب البيطرى بجامعة السادات الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:06 م جامعة السادات المنوفية _محمد فتحى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت منذ قليل كلية الطب البيطرى جامعة السادات بمحافظة المنوفية، نتيجة الفرقة الخامسة، وذلك عقب إعتماد النتيجة من الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة السادات. للحصول على النتيجة.. اضغط هنـــــــــــــا المنوفيه جامعه السادات كليه الطب البيطرى نتيجة الفرقة الخامسة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة طلاب حقوق القاهرة يشتكون تدنى النتائج.. والعميد: طبقا كل الإجراءات القانونية الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:07 م غدا.. فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 فى الكنترولات الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:12 ص لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف نتيجتك برقم الجلوس الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:58 ص برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 الإثنين، 01 يوليه 2019 08:01 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا "المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟ كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019 بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر المزيد من Trending Plus
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