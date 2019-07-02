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برقم التليفون والعنوان ننشر مقرات وحدة "لم الشمل" لحل مشاكل الطلاق والميراث

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:30 ص
برقم التليفون والعنوان ننشر مقرات وحدة "لم الشمل" لحل مشاكل الطلاق والميراث مركز الازهر العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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حصل اليوم السابع على عنوانين وأرقام التواصل مع مقرات وحدة لمّ الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى، وتهدف الوحدة إلى حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من ظاهرة الطلاق التى باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع المصرى، ونشر توعيةٍ مجتمعيةٍ وأسريةٍ صحيحةٍ، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها، والمساهمة فى إيصال الحقوق إلى أهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
 
عناوين المقرات بمحافظات جمهورية مصر العربية،  والمسئول عنها مركز الأزهر العالمي للفتوى عن متابعة أعمال وحدة لم الشمل فى كل محافظة، وبيانها كما يلى:
 

 المحافظة-  عنوان المقر-  مسؤول المحافظة-  التليفون

1- القاهرة الحي السادس – معهد الشبينى الإعدادى النموذجى– أمام البوابة الرئيسية للمدنية الجامعية بنين، المسئول إسلام محمد ضيف الله أبو ريشه- 01005882762
2 الجيزة منطقة الجيزة الأزهرية- ش مستشفى الصدر- العمرانية- الجيزة، المسئول أحمد عبد الله محمود أمين- 01148355351
3 القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية - بنها الجديدة - حي الفلات، المسئول: إسلام كامل محمود عجلان - 01013667817
4 الشرقية منطقة الشرقية الأزهرية- ش المعهد الدينى– الحسينية الزقازيق، المسئول أحمد حسن محمود عبد الدايم - 01150082904
5 المنوفية منطقة المنوفية الأزهرية - شبين الكوم - معهد شبين الكوم الدينى، المسئول أحمد إبراهيم محمد المشد - 01092089348
6 الدقهلية منطقة الدقهلية الأزهرية - ش الجيش - المنصورة، المسئول محمود السيد محمود راغب - 01096932121
7 الغربية منطقة الغربية الأزهرية –بريد سيجر-معهد أحمد عبد الوهاب، المسئول محمد شاهين 
8 البحيرة منطقة البحيرة الأزهرية - ش الجمهورية - دمنهور - بجوار كلية الآداب- معهد القراءات، المسئول صابر حسني صبحي - 01112785995
9 كفر الشيخ منطقة كفر الشيخ الأزهرية - بجوار مدرسة الزراعة، المسئول أحمد نصر الدين محمد إبراهيم - 01027903111
10 الإسكندرية منطقة الإسكندرية الأزهرية – 
المقر: المعهد الديني بجوار مدينة البعوث – العصافرة، المسئول معاذ عبد الرحمن محمد شلبي -01110563315
11 بور سعيد منطقة بورسعيد الأزهرية 
 الزهور - ش النصر، المسئول إبراهيم كمال محمد حسانين - 01144677808
12 الإسماعيلية منطقة الإسماعيلية الأزهرية - ش شبين الكوم - بجوار مجمع المحاكم، المسئول السيد محمد السيد عرفه - 01013863120
13 السويس منطقة السويس الأزهرية - الملاحة - أمام الإستاد الرياضى، المسئول أحمد محمد عبد العزيز أحمد - 01283860898
14 دمياط منطقة دمياط الأزهرية - الأعصر - كورنيش النيل، المسئول محمود أحمد أحمد محمد سماحة - 01016294713
15 مرسى مطروح منطقة مطروح الأزهرية - الريفية - ش المطار - أمام مجمع العميد احمد فوزى، المسئول  حسين عبدالله سيد الحنفي - 01283292431
16 الوادي الجديد منطقة الوادي الجديد الأزهرية - الخارجة - امتداد ش جمال عبد الناصر، المسئول عبدالحميد مصطفى شديد - 01008608904
17 الفيوم منطقة الفيوم الأزهرية - ش سعد زغلول بجوار المستشفى العام، المسئول محمد سيد عبد العظيم سيد - 01156331127
18 بني سويف منطقة بنى سويف الأزهرية - ش بن خلدون، المسئول محمود عبد الجواد أحمد 
19 المنيا منطقة المنيا الأزهرية - ش بور سعيد أمام فندق لوتس، المسئول معاوية عوض أحمد عبدالرحيم - 01151885121
20 أسيوط منطقة أسيوط الأزهرية - ش الجمهورية حي شرق ، المسئول عصام أحمد شاكر محمد - 01019305496
21 سوهاج منطقة سوهاج الأزهرية - ش التحرير، الأمير عبدالعال محمود على - 01092095486
22 قنا منطقة قنا الأزهرية - ش الشنهورية.
بمعهد الشعبة الإسلامية بالمنطقة، المسئول ناصر مصطفى السيد حسين - 01129632596
23 البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر الأزهرية - الغردقة - الدهار - بجوار مرور البحر الأحمر، المسئول محمد عبدالرحيم محمد علي - 01099585056
24 الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية - ش خالد بن الوليد- المقر: بمعهد البنين شارع البحر المسئول أبو بكر محمد كلحي أحمد - 01021610593
25 أسوان منطقة أسوان الأزهرية - ش النفق، المسئول علاء عبود عبد العاطي - 01146296229
26 جنوب سيناء منطقة جنوب سيناء الأزهرية - مجمع الأزهر - حي السلام - طور سيناء. المسئول عبد الحميد السيد متولي - 01019008639
27 شمال سيناء منطقة شمال سيناء الأزهرية - العريش أمام نُزل الشباب بجوار المحافظة القديمة، المسئول عبد الله عبد الله محمد عبده سلامة - 01110820310
 

مركز الازهر للفتوى

الازهر الشريف

وحدة لم الشمل

الطلاق

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