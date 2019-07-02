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انفجار فى ناقلة بميناء تركى ومصرع شخص وإصابة 15 آخرين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:16 م
انفجار فى ناقلة بميناء تركى ومصرع شخص وإصابة 15 آخرين انفجار سفينة - صورة أرشيفية
(رويترز)

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ذكرت شركة بتكيم لصناعة البتروكيماويات، أن انفجارا فى ناقلة لغاز البترول المسال أسفر عن مصرع إيطالى من أفراد طاقمها وإصابة 15 آخرين فى ميناء ألياجا بإقليم إزمير في غرب تركيا.

وكانت الناقلة راسية فى الميناء عند مصنع للبتروكيماويات تابع لشركة بتكيم وتديره شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية سوكار.

وقال إرهان جوناي نائب حاكم إقليم ألياجا للصحفيين إن إيطاليا من أفراد الطاقم لقي حتفه ويدعى روبرتو مونتجرديا.

وقالت شركة بتكيم في بيان صحفي "اندلع حريق عند الرصيف رقم 5 لشركة بتكيم لسبب غير محدد أثناء الربط بالسفينة سينزانيا التي ترفع علم إيطاليا للتزويد بهيدروكربونات سائلة".

وأضاف البيان "تم إخماد الحريق بفضل التدخل الفوري لفرقنا ولا تزال أعمال تبريد السفينة مستمرة".

وذكرت وكالة الشحن تريبيكا أن منشأة بتكيم أغلقت في إطار التحقيقات لكن مصفاة ستار ما زالت تعمل.

وقالت تريبيكا في رسالة بالبريد الإلكتروني "مصنع بتكيم في ألياجا مغلق أمام عمليات الميناء نظرا لأن المدعي العام يحقق في الحادث".

 


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