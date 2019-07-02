وكالات

تدرس الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية مشددة جديدة على الاتحاد الأوروبي تستهدف بصورة خاصة أصنافا من الأجبان والويسكي، ردا على ما تعتبره دعما غير منصف من بروكسل لشركات صناعة الطيران.

الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية مشددة على منتجات أوروبية ترامب: لن نزيد الرسوم المفروضة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حاليا

وتضم هذه القائمة الجديدة حوالي 90 منتجا أوروبيا، بينها أنواع كثيرة من الأجبان، إضافة إلى أصناف من الويسكي الإيرلندي وبعض المنتجات الغذائية المشتقة من لحوم الخنزير.

وأوضح مكتب ممثل التجارة الأمريكي، روبرت لايتهايزر، في بيان أن القيمة التجارية الإجمالية لهذه المنتجات تبلغ 4 مليارات دولار، وستضاف إلى قائمة سابقة أُعلن عنها في أبريل الماضي، وقيمتها 21 مليار دولار.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "فرض احترام حقوق الولايات المتحدة في خلافها مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، المطروح أمام منظمة التجارة العالمية، بشأن الدعم الأوروبي لقطاع صناعة الطيران".

وتتوجه هذه الانتقادات الأمريكية بصورة خاصة إلى مجموعة "إيرباص" المنافسة لشركة "بوينغ" الأمريكية، وسط خلاف يعود إلى 14 عاما، تتبادل فيه الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات أمام منظمة التجارة العالمية، بتقديم مساعدات غير منصفة.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه "بوينغ" أزمة نتيجة مشكلات تعاني منها طائرتها من طراز "737 ماكس" وتسببت بتحطم طائرتين هما طائرة تابعة لشركة "لايون إير" الإندونيسية في 29 أكتوبر العام الماضي، التي أدى تحطمها إلى مقتل 189 شخصا، وطائرة ثانية تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية سقطت في مارس الماضي، وراح ضحيتها 157 قتيلا.

وصدر هذا الإعلان الجديد عن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد يومين على توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية الجارية بينهما، عقب لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.