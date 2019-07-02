النيابة تطلب التحريات حول مصرع شرطى فى اصطدام سيارة نقل بمبنى النجدة

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة فى الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام سيارة نقل، صباح اليوم الثلاثاء، بمبنى شرطة النجدة، على طريق الإسكندرية الصحراوى، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع المقدم خالد شبل، وصرحت بدفن المتوفى.

أسفر الحادث عن تحطم جانب المبنى، وعددا من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور.