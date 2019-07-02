النرويج : لم يتم رصد ارتفاع فى مستويات الاشعاع بعد حادث الغواصة الروسية

رويترز

قالت السلطات النرويجية اليوم الثلاثاء إنها لم ترصد أى ارتفاع غير عادى فى مستويات الإشعاع بعد اشتعال حريق فى غواصة روسية فى منطقة بحر بارنتس.

وقال بير ستراند أحد مديرى هيئة الإشعاع والسلامة النووية النرويجية لرويترز "قمنا بمراجعات ولم نرصد مستويات عالية أكثر مما ينبغى من الإشعاع فى المنطقة".

وأضاف أن مسؤولين روسا أبلغوا الهيئة بأن انفجارا للغاز وقع على متن الغواصة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت فى وقت سابق إن 14 بحارا لقوا حتفهم فى الحريق. وقال تقرير لوسائل الإعلام الروسية إن الغواصة تعمل بالطاقة النووية ولكن لم يصدر تأكيد رسمى لذلك.