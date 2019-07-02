المصرية للاتصالات : تخفيض أسعار الإنترنت بنسبة 23% مقابل زيادة السرعات

كتبت هبة السيد

قال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بشأن مشروع تطوير الإنترنت بمصر، إنه يدعم التحول الرقمى، وذلك بالاتفاق مع خطة مصر المستدامة 2030، مضيفا أن الشركة تقدم خدمات تقنية إلى جانب خدمات الاتصالات منها المحتوى التليفزيونى، وأخرى خاصة بخدمات بنكية.

وأضاف حامد فى لقاء صحفي خاص بمشروع تطوير الإنترنت بمصر، أن الشركة خفضت المدة الزمنية لمشروع تطوير الإنترنت إلى عامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020 مضيفا، أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها الشركة لباقات الإنترنت بمصر، تستهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، و أيضا بالاتساق مع تنفيذ خطط الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن أسعار الانترنت لم ترتفع بل العكس فهي انخفضت مقابل الباقات الجديدة و السرعات المقدمة للعميل فضلا عن تحسين الخدمة بشكل أكبر عن ما كان عليه من قبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we و التي تستحوذ على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الارضي بنحو 80% من حجم السوق، أن الشركة قامت بتحسين مستوى الخدمة عبر رفع سعة الشبكة الدولية بنحو 60% إضافة إلى رفع كفاء الشبكة الرئيسية خلال 6 أشهر الماضية بنسبة 40% إضافة إلى زيادة الوصلات الترفية 11%.

وتابع المهندس عادل حامد، أن الشركة أضافت 5 آلاف كابينة جديدة للإنترنت خلال ال6 أشهر الماضية أضافة إلى نحو 17 الف كابينة تمتلكها الشركة حتى نهاية عام 2018.

وقال إن أسعار الإنترنت انخفضت بنسبة 32% بالنسبة للبطاقات الجديدة موضحا كمثال سعر الباقة 110 تعطي 100 جيجيا بايت الان، فإن سعر الباقة الجديدة 120% تعطي 140 جيجيا بايت ما يشير أن سعر الجيجا انخفض من جنيه و10 صاغ مقابل 85 قرشا.

وأشار بأن أسعار باقات الإنترنت الجديدة سيتم تطبيقها على العملاء الجدد أما العملاء الحاليين فإنهم يستمتعون بالباقات الجديدة لمدة شهرين وسيكون أمامهم خيارين بعد انتهاء مدة العرض اما التعاقد على السرعات الجديدة أو الاختفاظ بالسرعات التقليدية التي تعاقدوا عليها من قبل.

وأضاف في رده على أسئلة اليوم السابع، بشأن موقع أصحاب بطاقات الائتمان المسددين لأسعار الإنترنت لعام قادم أو أكثر، فإنهم سيتمتعون بالعرض الجديد لمدة شهرين، وعليهم الاختيار ،أنا التعاقد على السرعات الجديدة أو الاحتفاظ بالباقات التى تعاقدوا عليها.

وأضاف حامد أن الشركة تعمل مع الحكومة في عمليات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد و 4 محافظات أخرى عبر مد كابلات الألياف الضوئية مضيفا أن توصيل تلك الكابلات يكون له عائد وقيمة مضافة مشيرا إلى مشروع تطوير جودة التعليم وتوصيل المدارس بكابلات الألياف الضوئية و الذي يعد إضافة للدولة و القطاع كما تستهدف الشركة توصيل لفايبر للمنازل في الفترة المقبلة.