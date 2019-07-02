سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصرية للاتصالات : تخفيض أسعار الإنترنت بنسبة 23% مقابل زيادة السرعات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:08 م
المصرية للاتصالات : تخفيض أسعار الإنترنت بنسبة 23% مقابل زيادة السرعات عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عادل حامد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، بشأن مشروع تطوير الإنترنت بمصر، إنه يدعم التحول الرقمى، وذلك بالاتفاق مع خطة مصر المستدامة 2030، مضيفا أن الشركة تقدم خدمات تقنية إلى جانب خدمات الاتصالات منها المحتوى التليفزيونى، وأخرى خاصة بخدمات بنكية.

وأضاف حامد فى لقاء صحفي خاص بمشروع تطوير الإنترنت بمصر، أن الشركة خفضت المدة الزمنية لمشروع تطوير الإنترنت إلى عامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020 مضيفا، أن التسعيرة الجديدة التي أقرتها الشركة لباقات الإنترنت بمصر، تستهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، و أيضا بالاتساق مع تنفيذ خطط الدولة للتحول الرقمي، موضحا أن أسعار الانترنت لم ترتفع بل العكس فهي انخفضت مقابل  الباقات الجديدة و السرعات المقدمة للعميل فضلا عن تحسين الخدمة بشكل أكبر عن ما كان عليه من قبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we و التي تستحوذ على الحصة الأكبر بسوق الإنترنت الارضي بنحو 80% من حجم السوق، أن الشركة قامت بتحسين مستوى الخدمة عبر رفع سعة الشبكة الدولية بنحو 60% إضافة إلى رفع كفاء الشبكة الرئيسية  خلال 6 أشهر الماضية بنسبة 40% إضافة إلى زيادة الوصلات الترفية 11%.

وتابع المهندس عادل حامد، أن الشركة أضافت 5 آلاف كابينة جديدة للإنترنت خلال ال6 أشهر الماضية أضافة إلى نحو 17 الف كابينة تمتلكها الشركة حتى نهاية عام 2018.

وقال إن أسعار الإنترنت انخفضت بنسبة 32% بالنسبة للبطاقات الجديدة موضحا كمثال سعر الباقة 110 تعطي 100 جيجيا بايت الان، فإن سعر الباقة الجديدة 120% تعطي 140 جيجيا بايت ما يشير أن سعر الجيجا انخفض من جنيه و10 صاغ  مقابل 85 قرشا.

وأشار بأن أسعار باقات الإنترنت الجديدة سيتم تطبيقها على العملاء الجدد أما العملاء الحاليين فإنهم يستمتعون بالباقات الجديدة لمدة شهرين وسيكون أمامهم خيارين بعد انتهاء مدة العرض اما التعاقد على السرعات الجديدة أو الاختفاظ بالسرعات التقليدية التي تعاقدوا عليها من قبل.

وأضاف في رده على أسئلة اليوم السابع، بشأن موقع أصحاب بطاقات الائتمان المسددين لأسعار الإنترنت لعام قادم أو أكثر، فإنهم سيتمتعون بالعرض الجديد لمدة شهرين، وعليهم الاختيار ،أنا التعاقد على السرعات الجديدة أو الاحتفاظ بالباقات التى تعاقدوا عليها.

 

وأضاف حامد أن الشركة تعمل مع الحكومة في عمليات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد و 4 محافظات أخرى عبر مد كابلات الألياف الضوئية مضيفا أن توصيل تلك الكابلات يكون له عائد وقيمة مضافة مشيرا إلى مشروع تطوير جودة التعليم وتوصيل المدارس بكابلات الألياف الضوئية و الذي يعد إضافة للدولة و القطاع كما تستهدف الشركة توصيل لفايبر للمنازل في الفترة المقبلة.


الاتصالات

وزاره الاتصالات

الانترنت

عادل حامد الرئيس التنفيذي

شركة المصرية للاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الدولى للاتصالات" ينظم ندوة لبحث النفاذ إلى الانترنت بأسعار ميسرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:48 م

الإنترنت أهم أسباب انتشار الإرهاب.. خبراء: تحول لمدرسة كبيرة لتعليم التطرف.. أصبح أداة مريحة ورخيصة وسريعة وآمنة.. والحل تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعى.. ووضع استيراتجيات لمنع الانضمام لداعش والقاعدة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:30 م

من الهند لتركيا وموريتانيا.. 10 دول تعرضت لانقطاع تام بالإنترنت لأسباب مختلفة

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 م

لو مساحة تليفونك قليلة.. 5 تطبيقات Lite لتوفير الذاكرة والإنترنت

الإثنين، 01 يوليه 2019 08:00 ص

لمستخدمى أجهزة ماك..7 خطوات لحماية أطفالك وتمتعهم بإنترنت آمن

الأحد، 30 يونيو 2019 04:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة