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الكهرباء: 31 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:07 م
الكهرباء: 31 ألف ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم خطوط الكهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الثلاثاء، هو 31 ألف ميجاوات، فى مقابل 30 ألفا و700 ميجاوات أقصى حمل للشبكة أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و255 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.

الحمل المتوقع اليوم الثلاثاء
الحمل المتوقع اليوم الثلاثاء

 


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