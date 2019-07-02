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القبض على نقاش سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالزيتون

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:19 ص
القبض على نقاش سرق مشغولات ذهبية من داخل شقة بالزيتون متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على نقاش بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة من شقة سكنية بالزيتون، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت مباحث قسم الزيتون، من ضبط نقاش وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) اثناء قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بإسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.
 
وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة ، وقررت بأنها لم تكن قد إكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرير المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

 


​سرقة مشغولات ذهبية

امن القاهرة

جريمة سرقة

مباحث الزيتون

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