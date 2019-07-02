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القبض على عامل أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:31 ص
القبض على عامل أثناء محاولته بيع مشغولات ذهبية مسروقة بالجمالية مشغولات ذهبية- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، القبض على عامل وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة ربة منزل، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من ضبط عامل مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء قيامه ببيع مشغولات ذهبية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (3 خاتم، سلسلة، إنسيال).

بمناقشته عن مصدر المضبوطات،اعترف بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، ربة منزل مقيمة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بأسلوب "المغافلة" حال تردده على مسكنها.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

 

 


جريمة سرقة

امن القاهرة

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