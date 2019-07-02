القبض على عاطل وبحوزته 13 قطعة حشيش وفرد خرطوش فى المنوفية

تمكنت مباحث مركز شرطة السادات بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 13 قطعة حشيش، وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجه على عملائه من المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من ضبط م،أ،س 21 عاما، وبحوزته، 13قطعة حشيش وفرد خرطوش، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

فى سياق آخر، قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى رئيس الدائرة الرابعة، وعضوية المستشار السيد محمد زهرة، المستشار محمد حسن خطاب، حبس مصطفى.م.ع عاطل 3 سنوات مع الشغل، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة بمحافظة المنوفية.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط مصطفى.م.ع، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز بركة السبع، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.