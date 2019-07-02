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القبض على عاطل وبحوزته بندقية آلية وأعيرة نارية فى الغربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:02 ص
القبض على عاطل وبحوزته بندقية آلية وأعيرة نارية فى الغربية بندقية الية - ارشيفية
الغربية محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، خلال حملة أمنية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من الأسلحة والطلقات النارية .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات والنقيب محمدنصحى معاون المباحث من إلقاء القبض على " احمد ر س "   27 سنة مقيم كفور بلشاى وبحوزتة بندقية آلية ، عدد 2 خزنة خاصة بالسلاح الالي  ، 60 طلقه من ذات العيار ، بندقيه خرطوش ، 2 هاتف محمول .

كما تم ضبط سيارة ملاكة بدون لوحات معدنية، تم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازتة للسلاح والذخائر المضبوطة بغرض الإتجار بها، والسيارة المستخدمة لتسهيل تجارته، تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


أسلحة نارية

طلقات

بندقية خرطوش

مباحث الغربية

مركز شرطة كفر الزيات

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