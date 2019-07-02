العثور على جثة شاب غريق مجهول الهوية فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثرت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، على جثة مجهولة لغريق بترعة بحر تيرة بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وتم نقل الجثة لمستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فريد مصطفي مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الحامول، بعثور الأهالى على جثة طافية بترعة بحر تيرة بقرية الزعفران دائرة المركز، وتم انتشالها بمعرفة الأهالي.

على الفور، انتقل العقيد توفيق جاد رئيس فرع البحث الجنائي الحامول، والرائد محمد هاني رئيس مباحث مركز الحامول ومعاونيه، إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه "تي شيرت أزرق اللون بكم، وأسفله 7 تي شيرتات مختلفة الألوان بنصف كم، وشورت أزرق * أسود، ولا توجد معه ثمة متعلقات شخصية، ولا توجد أي إصابات ظاهرية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إسفكسيا الغرق، ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر المحضر 3809 إداري مركز الحامول، واخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.