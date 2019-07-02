العثور على جثة سيدة بها طعنات نافذه داخل منزلها بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

شهدت قرية القلعة، التابعة لمركز إيتاى البارود، بالبحيرة، جريمة مفزعة، بالعثور على جثة سيدة بها طعنات متفرفه داخل منزلها.

كان اللواء مجدى القمرىة مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا، بالواقعة من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين العثور على جثة "م ل ح"، ربة منزل جثة هامده داخل منزلها بقرية القلعة مركز ايتاى البارود.

وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيق كما تم تشكيل فريق أمنى على مستوى عال لكشف مرتكبى الجريمة.