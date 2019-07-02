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الخارجية الصينية: بيانات أمريكا وأوروبا حول هونج كونج ذات "معايير مزدوجة"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:27 م
الخارجية الصينية: بيانات أمريكا وأوروبا حول هونج كونج ذات "معايير مزدوجة" الرئيس الصينى
أ ش أ

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 رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" البيانات التي أصدرتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، قائلا: "إنهم منافقون للغاية وينتهجون معايير مزدوجة في هذا الشأن". 
 
وأضاف شوانغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على بيانات للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه يحق لمواطني هونج كونج ممارسة الاحتجاج السلمي - أن اقتحام المتظاهرين المجلس التشريعي في منطقة هونج كونج عمل خطير مخالف للقانون ويضر بالنظام الاجتماعي. 
 
وتابع شوانغ أن الجانب الصيني يدين ويشجب هذا الاقتحام، وأن الحكومة المركزية تدعم بحزم حكومة هونج كونج الإدارية الخاصة وشرطتها لمعالجة هذه الحادثة وفقا للقانون.
 

الصين

جينغ شوانغ

الولايات المتحدة

بريطانيا

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