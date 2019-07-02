سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البنك الدولى يعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:08 ص
البنك الدولى يعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار مبنى البنك الدولى
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد البنك الدولى على استمرار دعم البنك لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنّ البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشروعات إستراتيجية فى مختلف المناطق اليمنية بالشراكة مع الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى برئاسة المدير التنفيذى وعميد مجلس إدارة البنك الدولى ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولى فريد بلحاج وعدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية اليمنية.

وتم خلال الاجتماع بحث جوانب التعاون المشترك والمشروعات والأنشطة الإنمائية التى ينفّذها البنك الدولى فى اليمن خلال المرحلة الراهنة وجوانب الدعم والمساندة التى يمكن أن يقدّمها خلال العامين المقبلين عبر إستراتيجية المشاركة القُطرية الجديدة دعمًا لجهود الحكومة فى إدارة عجلة التنمية واستعادة التعافى الاقتصادي.

 


البنك الدولى

اليمن

أخبار اليمن

حزمة تنموية اليمن

400 مليون دولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

مستشار صندوق النقد السابق: 100 مليون صحة استثمار بالعنصر البشري وثمار إصلاح

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. محتجون بهونج كونج يصدرون إعلانا بمطالبهم.. إسرائيل تسلم جثمان شهيد فلسطينى.. مرسوم عراقى يقلص نفوذ الفصائل المسلحة.. وكندا تحقق بجريمة كراهية ضد مسلمة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية تختار يسرا ومحمد حفظى ضمن أعضاء لجنة الأوسكار

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

Hulu تكشف عن ملامح الحلقة القادمة من The Handmaid's Tale

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة