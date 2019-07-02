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الأوقاف: نزعة الإخوان الإرهابية لاستباحة الدماء وقلب الحقائق دليل متاجرتهم بالدِّين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:23 ص
الأوقاف: نزعة الإخوان الإرهابية لاستباحة الدماء وقلب الحقائق دليل متاجرتهم بالدِّين وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الأوقاف، أن نزعة جماعة الإخوان الشرهة للدم، واستحلالهم الكذب، وقلبهم الحقائق، وادعائهم الشهادة لبعض من لقوا حتفهم على مرأى ومسمع من العالمين، دليل على انطماس بصيرتهم، ومتاجرتهم بدين الله عز وجل،  ووضوح كذبهم وبهتانهم وضوح الشمس في رابعة النهار.

وقالت الأوقاف، فى بيان لها: "ليس ذلك بجديد أو غريب على إفك هذه الجماعة وتاريخها الأسود القائم على الكذب والافتراء، والتحريف والتزوير والمغالطة والخداع، بلا حياء من الله أو من الخلق، فالغاية لديهم تبرر الوسيلة أى وسيلة، حتى لو كانت الغدر أو الكذب أو سفك الدماء وتدمير الأوطان".

 

 


وزاره الاوقاف

جماعة الإخوان

عنف الاخوان

ارهاب الاخوان

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