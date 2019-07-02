استئناف القاهرة تنشئ مكتباً فنياً للتعاون الدولى والعلاقات العامة

كتبت هدى أبو بكر

أصدر المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بإنشاء مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار عمر الفاروق اسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف وعضوية المستشار. محمد حسام على محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.

وتولى المستشار بدرى عبد الفتاح رئاسة المحكمة، بدءا من أمس الاثنين الأول من يوليو، خلفا المستشار محمد رضا شوكت الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى.

وشغل المستشار بدرى عدد من المناصب فى القضاء وتدرج فى السلم القضائى ، حيث التحق فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التى ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين.

كان آخر ما شغله قبل توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة، هو منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019.