سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

استئناف القاهرة تنشئ مكتباً فنياً للتعاون الدولى والعلاقات العامة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:51 م
استئناف القاهرة تنشئ مكتباً فنياً للتعاون الدولى والعلاقات العامة المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بإنشاء مكتب فني للتعاون الدولي والعلاقات العامة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار عمر الفاروق اسماعيل محمود حفيظ الرئيس بالاستئناف وعضوية المستشار. محمد حسام على محمد الطماوي الرئيس بالاستئناف.
 
وتولى المستشار بدرى عبد الفتاح رئاسة المحكمة، بدءا من أمس الاثنين الأول من يوليو، خلفا المستشار محمد رضا شوكت الذى بلغ السن القانونية للتقاعد 30 يونيو الماضى.
 
وشغل المستشار بدرى عدد من المناصب فى القضاء وتدرج فى السلم القضائى ، حيث التحق فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التى ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين.
 
كان آخر ما شغله قبل توليه رئاسة محكمة استئناف القاهرة، هو منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019.

محكمة استئناف القاهرة

المستشار بدرى عبدالفتاح بدرى

رئيس محكمة استئناف القاهرة

عضو مجلس القضاء الأعلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما هو الموقف القانونى لمن يعرض رشوة ولم تقبل منه؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:30 م

النقض: تأجيل طعون المتهمين فى "أحداث قسم حدائق القبة" لـ7 أكتوبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:50 ص

5 فئات تصنف فى حكم الموظفين يطبق عليهم قانون العقوبات فى جريمة الرشوة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:44 م

ما المقصود بالإرهاب فى قانون العقوبات؟ وما عقوبة تأسيس جماعة مخالفة للقانون؟

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:30 م

اعرف الخريطة الكاملة للمرشحين لرئاسة الجهات والهيئات القضائية

الإثنين، 01 يوليه 2019 04:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة