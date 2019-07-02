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ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ65 ألف منذ بدء التصدير

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:00 ص
ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر والفاكهة المصدرة لـ65 ألف منذ بدء التصدير خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور أشرف  المرصفى، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، ارتفاع عدد تحليل عينات المنتجات الزراعية التصديرية منذ الأول من  يناير وحتى الآن ليصل إلى 65 ألف عينة،  تمثل شحنة تساعد على زيادة الصادرات الزراعية  للخارج.

وتوقع " المرصفى" فى تصريحات  لـ "  اليوم السابع "، زيادة تحليل العينات بعد إدخال 3 أجهزة جديدة خلال الشهر الجارى، مؤكدا: أن جميع الشحنات التى تم تحليلها تتمثل فى منتجات الخضر والفاكهة، موضحا أن السبب الرئيسى فى زيادة تحليل عينات المنتجات التصديرية هو زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الحالى، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم.

وأوضح مدير متبقيات  المبيدات، إن اعتماد شراء أجهزة جديدة لتحليل متبقيات المبيدات تضاف إلى أجهزة المعمل المتقدمة، لزيادة عدد تحليل عينات المنتجات، والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة، مشيرا الى  إن المعمل يعمل على نفاذ المنتجات المصرية بصورة جيدة للأسواق الدولية وفقا للمعايير التى تطلبها مختلف الأسواق الدولية.

 


متبقيات المبيدات

صادرات الخضر والفاكهة

المنتجات الزراعية

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