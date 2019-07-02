ارتفاع أسعار النفط اليوم وخام برنت يسجل 65.40 دولار للبرميل

كتبت - مروة الغول

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعا، حيث سجل خام برنت 65.40 دولار للبرميل، بمعدل ارتفاع 34 سنتاً أو ما يعادل 0.5 % وذلك بعد أن سجل انخفاضا في آخر عند 64.66 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط 59.27 دولار للبرميل وجاءت الارتفاع الذي شهدته أسعار الخام اليوم مدعومة بتمديد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط حتى شهر مارس المقبل.

واتفقت منظمة "أوبك" أمس على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى شهر مارس من العام 2020 وتجتمع منظمة "أوبك" مع منتجين آخرين، اليوم ذلك لبحث تخفيض إمداد النفط ف ظل ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية.