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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى نقريش وعزام بالغربية بحضور القيادات الأمنية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:50 ص
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى نقريش وعزام بالغربية بحضور القيادات الأمنية إنهاء خصومة ثأرية بالغربيـة
الغربية عادل ضرة

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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الغربيـة واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية والقيادات الشعبية فى الصلح بين عائلتى نقريش وعزام بقرية محلة خلف مركز سمنود وإنهاء الخصومة بين العائلتين بسبب قيام أحد الأشخاص من عائلة عزام بطعن شخص من عائلة نقريش بمطواة بسبب الخلاف على اللعب نتج عنه وفاته متأثرا بإصابته وتم القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة.

تدخل النائب الأسبق محمد زايد ونجلة المقدم محمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية والنائب محمد أحمد زايد للصلح بين العائلتين وإنهاء الخصومة بينهما وقيام أسرة القاتل بسداد دية مليون جنيه لأسرة القتيل بحضور اللواء محمد أنور الورورى حكمدار أمن المحلة والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد أحمد العدروسى مأمور مركز سمنود والشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف وإعداد غفيرة من العائلتين وأهالى القرية.

حيث أقيم سرادق كبير بالقرية وسط إجراءات أمنية مشددة للصلح بين الطرفين وإنهاء الخصومة والتصالح فيما بينهم.

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الغربية

مدير أمن الغربية

جلسة صلح

مركز سمنود

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