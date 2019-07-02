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إصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:16 م
إصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء اليوم فى بيان له، بدء انارة منطقة ساحل بئر العبد .
 
وجاء فى البيان انه يتم اصلاح وصيانه الكشافات علي الطريق الرئيسي لمنطق الرواق وجاري استكمال اعمال الصيانة، وشارك فى أعمال الصيانة طاقم فنيين ضم ابراهيم محمد ، ومحمود رجب، ومحمد السيد، واحمد محمد، ومجدي حسان.
 
يذكر أن منطقة ساحل بئر العبد تقع على شاطئ الرواق الذى يعد أهم الواجهات السياحية لمحافظة شمال سيناء، ومكان ترويح يومى للأهالى من ابناء مدينة وقرى مركز بئر العبد.
 
اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء (1)
اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء

اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء (2)
اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء

اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء (3)
اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء

اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء (4)
اصلاح شبكة الانارة على ساحل بئر العبد بشمال سيناء

 


شمال سيناء

بئر العبد

شاطئ الرواق

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