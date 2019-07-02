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إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:00 ص
إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية تركى المالكي المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن
كتب وكالات

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قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تركى المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة، بحسب وكالة "واس" .

وأشار المالكى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة فى ممارساتها اللاخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابى باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.

هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولى جنوب غربى السعودية.   

 


إصابة 9 مدنيين

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