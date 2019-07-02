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إصابة 7 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:24 ص
إصابة 7 أشخاص بينهم 6 من أسرة واحدة فى حادث سير ببنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب 7 أشخاص بينهم 6  من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجتين بخارتين أمام قرية على بهلول التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف وتم نقلهما للمستشفى.

 وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم "محمود محمد خضر" ٣٥ سنة مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، و5 من أولاده "سلمى" 17 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "ملك" 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، "شيماء" 12 سنة مصابة باشتباه كسر بالحوض.

وشمل قائمة المصابين "حبيبة" 13 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، " أحمد" 20 سنة، مصابا بكسر بالساق الأيسر، وجميعهم مقيمون برياض باشا التابعة لمركز بنى سويف، كمال قرني أنور ٤٠ سنة الكوم الأحمر باشتباه كسر بالساق اليسري وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة

 


بنى سويف

صحة بنى سويف

حادث سير

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