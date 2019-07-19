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5 مهام لوحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.. تعرف عليها

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:50 ص
5 مهام لوحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.. تعرف عليها الهيئة العامة للاستعلامات - صورة أرشيفية
كتب محمد السيد

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أولت الهيئة العامة للاستعلامات فى إطار تعاطيها الإيجابى مع ملف حقوق الإنسان فى مصر، اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من إدراكها بأهمية وحساسية المرحلة التاريخية التى تمر بها البلاد، حيث أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة فى أكتوبر 2018 قراراً بإنشاء وحدة "حقوق الإنسان" فى الهيئة.

 

تتشكل الوحدة من خبراء حقوقيين وباحثين ومترجمين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان، ويقع مقر الوحدة فى الديوان العام للهيئة فى مدينة نصر، وتخضع للإشراف المباشر من قبل رئيس الهيئة.

 

تتمثل مهام الوحدة فى الآتى

:

 

- توفير المشورة لرئيس الهيئة حول المسائل والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

- إصدار مجلة شهرية بعنوان "حالة حقوق الإنسان فى مصر.. تناول المنظمات والإعلام الدولى" والتى ترصد وتحلل ما تنشره المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية حول ملف حقوق الإنسان فى مصر.

 

- دراسة كل ما ينشر من إصدارات وتقارير وبيانات من منظمات حقوقية دولية غير حكومية ووسائل الإعلام والصحافة الأجنبية بدقة، والتأكد من صحة ما بها من معلومات، والرد على أى مزاعم غير صحيحة أو تفتقد الدقة بصورة مهنية ومدروسة يستوعبها القارئ الغربي.

 

- إصدار تقارير معلوماتية توضيحية بشكل دورى عن موضوعات حقوق الإنسان فى مصر بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، مما يساهم فى توفير مرجع رسمى مدعم بالمعلومات الموثقة للتصدى لحملات التشويه المنهجية التى تقوم بها بعض الجهات الدولية المسيسة باسم حقوق الإنسان.

 

- القيام بدور توعوى للتعريف بمفاهيم حقوق الإنسان بمعناها الشامل وإبراز ما حققته الدولة من نجاحات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، انطلاقا من بروتوكول التعاون بين "الهيئة" و"المجلس" الموقع بينهما فى 27/11/2017 ويهدف إلى نشر ثقافة وحماية ودعم حقوق الإنسان، والقيام بتنفيذ أنشطة مشتركة بهدف رفع الوعى بحقوق الإنسان، باستثمار كافة الإمكانيات المتاحة لدى الجهتين.


الهيئة العامة للاستعلامات

ضياء رشوان

ملف حقوق الإنسان

العامة للاستعلامات

اخبار

حقوق الانسان

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