4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

ينشر "اليوم السابع"، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدأون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل.
1- القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكترونى" خدمة مجانية متاحة.
2- التقديم من خلال من خلال www.Tansik.Egypt.gov.eg.
3- تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.
4- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.
4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونىالجمعة، 19 يوليه 2019 12:24 ص
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ينشر "اليوم السابع"، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدأون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل.
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