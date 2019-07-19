سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 01:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

الجمعة، 19 يوليه 2019 12:24 ص
4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى تنسيق إلكترونى - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع"، تعليمات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة، الذين يبدأون تنسيق رغبات طلاب المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل.


1-  القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكترونى" خدمة مجانية متاحة.

2- التقديم من خلال من خلال www.Tansik.Egypt.gov.eg.

3- تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.

4- يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.


التعليم العالى

التنسيق الالكترونى

المرحلة الاولى للتنسيق

التسنيق الالكترونى

الثانوية اللعامة

المرحلة الاولى للنسيق

تنسيق الجامعات 2019

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بأرقام الهواتف.. قائمة بمسئولى معامل التنسيق بجامعات الجمهورية

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:24 م

التعليم العالى تعلن تسجيل 85 ألف طالب فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الإثنين، 15 يوليه 2019 12:33 م

تنسيق الجامعات الخاصة 2019.. 95 % للطب و90 % للأسنان والصيدلة و80 % للهندسة و60 % للإعلام واللغات والترجمة.. المجلس الأعلى يحدد شرائح التنسيق وتوقيتها خلال أيام.. الجامعات الخاصة تحدد الأوراق المطلوبة

الإثنين، 15 يوليه 2019 11:41 ص

التعليم العالى: بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد الأحد المقبل

الأحد، 14 يوليه 2019 07:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

شاهد.. غرف فندقية مستوحاة من المركبة الفضائية أبولو 11 فى نيوزيلندا

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

لعمال التراحيل والباعة الجائلين.. اعرف الدولة هتدفعلك كام بقانون المعاشات الجديد

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

فيديو.. صفقات تميم مع واشنطن أكبر من ناتج قطر المحلى

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

"سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

4 تعليمات مهمة من "التعليم العالى" بشأن التنسيق الإلكترونى

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

تركيا بلا حقوق.. 111 حالة تعذيب واعتقال 35 صحفيا و124 جريمة عمل فى يونيو فقط

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

متحدث الرئاسة: الرئيس الجزائرى أشاد بدور مصر في الاتحاد الافريقي والمنطقة العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

رئيس الكاف: مصر والرئيس السيسي قدما نموذجا رائعا فى تنظيم أمم أفريقيا

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

الكاف يختار الغردقة لاستضافة حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة