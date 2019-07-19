مد اتفاقية التعاون بين جامعتى أسوان وخايين الاسبانية لمدة 5 سنوات مقبله

أسوان - صلاح المسن

قرر الدكتورأحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والسيد خوان جوميث اورتيجا رئيس جامعة خايين الاسبانية مد اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبله وذلك فى عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التى يقوم بها الدكتور أحمد غلاب لجامعة خايين الاسبانية وبرفقته الدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية بالجامعة.

وأوضح الدكتورأحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن اتفاقية التعاون تتضمن تنظيم جامعتى أسوان وخايين لمؤتمر دولى مشترك عن الآثار المصرية والأسس العلمية للتنقيب عنها في بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل تحديث الموقع الالكترونى لجامعة أسوان تحت إشراف مهندسى جامعة خايين، واستبدال نظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية في جامعة أسوان بنظام أخر خاص بالجامعة وذلك تحت إشراف جامعة خايين أيضا، مشيرا إلى إصدار مجلة علمية دولية لنشر الأبحاث العلمية فى كافة التخصصات التى يوجد لها نظير فى كلا الجامعتين ويتم التحكيم فيها بواسطة الأساتذة فى كلا الجامعتين، كما تتيح الاتفاقية أيضا إمكانية استعانة طلاب الدكتوراه فى جامعة أسوان بمشرفين من أساتذة جامعة خايين فى الكليات المناظرة بحيث يحصل الطالب على شهادة دكتوراه مزدوجة من كلا الجامعتين.

ومن جانبه أضاف الدكتور حازم الجمل انه المسئولين فى جامعة خايين وافقوا على إيفاد أحد أعضاء هيئة التدريس لدعم قسم اللغة الاسبانية فى كلية الألسن فى جامعة أسوان بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية فى هذا القسم اعتبارا من العام الجامعى المقبل، فيما حظيت زيارة وفد جامعة أسوان باهتمام عدد من وسائل الإعلام الاسبانية .

اتفاقية التعاون (1)