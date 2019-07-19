سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

مد اتفاقية التعاون بين جامعتى أسوان وخايين الاسبانية لمدة 5 سنوات مقبله

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:18 ص
مد اتفاقية التعاون بين جامعتى أسوان وخايين الاسبانية لمدة 5 سنوات مقبله جانب من الاتفاقية
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر الدكتورأحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والسيد خوان جوميث اورتيجا رئيس جامعة خايين الاسبانية مد اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبله وذلك فى عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية التى يقوم بها الدكتور أحمد غلاب لجامعة خايين الاسبانية وبرفقته الدكتور حازم الجمل مدير العلاقات الدولية بالجامعة.

وأوضح الدكتورأحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية أن اتفاقية التعاون تتضمن تنظيم جامعتى أسوان وخايين لمؤتمر دولى مشترك عن الآثار المصرية والأسس العلمية للتنقيب عنها في بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل تحديث الموقع الالكترونى لجامعة أسوان تحت إشراف مهندسى جامعة خايين، واستبدال نظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية في جامعة أسوان بنظام أخر خاص بالجامعة وذلك تحت إشراف جامعة خايين أيضا، مشيرا إلى إصدار مجلة علمية دولية لنشر الأبحاث العلمية فى كافة التخصصات التى يوجد لها نظير فى كلا الجامعتين ويتم التحكيم فيها بواسطة الأساتذة فى كلا الجامعتين، كما تتيح الاتفاقية أيضا إمكانية استعانة طلاب الدكتوراه فى جامعة أسوان بمشرفين من أساتذة جامعة خايين فى الكليات المناظرة بحيث يحصل الطالب على شهادة دكتوراه مزدوجة من كلا الجامعتين.

ومن جانبه أضاف الدكتور حازم الجمل انه المسئولين فى جامعة خايين وافقوا على  إيفاد أحد أعضاء هيئة التدريس لدعم قسم اللغة الاسبانية فى كلية الألسن فى جامعة أسوان بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية فى هذا القسم اعتبارا من العام الجامعى المقبل، فيما حظيت زيارة وفد جامعة أسوان باهتمام عدد من وسائل الإعلام الاسبانية .

 

 

اتفاقية التعاون (1)

اتفاقية التعاون (1)

 

اتفاقية التعاون (2)
اتفاقية التعاون (2)

 


جامعة اسوان

اتفاقية

اسبانيا

جامعة خايين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

شاهد.. تتويج منتخب الجزائر بلقبه الوحيد فى أمم أفريقيا

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

118ألف أوقية ذهب حجم إنتاج منجم السكرى خلال الثلاث أشهر الأخيرة

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة تتخطى 4.3 مليون طن

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة