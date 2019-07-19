محافظ دمياط: فرصة اقتصادية حقيقية للصناع داخل مدينة الأثاث وخارجها

دمياط عبده عبد البارى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وبعد الإعلان عن التعاقد على فرش15200 ألف وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير 5 المقام بمحافظة الإسكندرية وذلك فى إطار البروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية و جهاز تنمية المشروعات سيتم فتح آفاق تسويقية جديدة للصانع الدمياطى.

أضافت محافظ دمياط، فى بيان أنه ووفقا لهذا الاتفاق سيتم إتاحة نسبة 80% من تلك الوحدات لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث فضلا عن نسبة 20٪ لأصحاب الورش خارج المدينة.

وأشارت المحافظ إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لدعم صناعة الأثاث بالمحافظة والذى يبدوا واضحا من خلال إهتمام القيادة السياسية بمدينة دمياط للأثاث والتى تعد أكبر مدينة متخصصة في صناعة الأثاث و الصناعات الخشبية والمكملة لها في الشرق الأوسط وكذلك العمل على إتاحة الكثير من الفرص التسويقية لمنتجات الأثاث الدمياطى لإستعادة مكانته على خريطة التجارة المحلية ووضعه على خريطة التصدير العالمية أيضاً.