محافظ أسيوط: انتهاء تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاة الهلالى لتسهيل عبور المواطنين

أسيوط ضحا صالح

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وإصلاح أرضية كوبري المشاه الملحق بكوبري الهلالي الذي يربط بين حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط أعلى السكة الحديد حرصًا من المحافظة على تسهيل حركة عبور المشاه من المواطنين بحرم أمن حفاظا على سلامتهم.

وأكد نور الدين أن المحافظة تنتهج خطة للتطوير التجميل بجميع المراكز والمدن يتم تنفيذها على مراحل طبقًا للامكانيات لافتا إلى الاهتمام بتطوير أنفاق وكباري المشاه للتسهيل على مستخدميها خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وحفاظا على سلامتهم إضافة إلى عدم إحداث أي كثافات مرورية بالطرق حيث تم في هذا الإطار تطوير نفق المشاه بمنطقة الجلاء والذي يربط بين شرق وغرب مدينة أسيوط أسفل السكة الحديد.

كان محافظ أسيوط قد كلف رئيسى حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط بتطوير كوبرى مشاه الهلالي الذي يربط بين حي شرق وحي غرب أعلى السكة الحديد لما له من أهمية كبرى للمواطنين المترددين على منطقة المحطة حيث تم تطوير الكوبري وتغيير البلاط وترميم السلالم كما تم رفع كفاء الإنارة بما يليق بالمواطنين موجها بالحفاظ على ما تم تنفيذه ومتابعة الصيانة الدورية لكباري وأنفاق المشاه.

وعلى جانب آخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن قطاع التعليم يشهد طفرة تنموية كبيرة من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بالمراكز والقرى لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب سنويًا لافتًا أن المحافظة لا تألو جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة بالإضافة إلى توسعة وتعلية المدارس القديمة بإنشاء مباني جديدة بها لتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول وتحسين مناخ التعليم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واستراتيجة التنمية المستدامة مصر 2030.

كان المحافظ قد كلف كافة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمستمر مع هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال ونهو كافة الاجراءات المطلوبة والواجب اتخاذها في مجالات إنشاء وتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية طبقاً للخطة الموضوعة والمواعيد الزمنية المحددة ومتابعة المدارس الجاري إنشاؤها بنطاق مراكزهم.

وفي هذا الإطار قامت لجنة مشكلة من رئيس مركز ومدينه أسيوط بحضور نائب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بريفا ومسئول الإدارة الزراعية ومدير الإدارة التنفيذية بالأبنية التعليمية ومدير أملاك الدولة بالمركز لمعاينة موقع لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية الزاوية.

وفي مركز ومدينة منفلوط قام رئيس المركز بجولة لمتابعة سير الأعمال لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية بني رافع.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمتابعة مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية باسم "التحرير الإبتدائية المشتركة" بالغنايم بحرى بعد طرحها من قبل هيئة الأبنية التعليمية وبدء أعمال الحفر بقطعة الأرض المخصصة لذلك لخفض كثافات الطلاب في الفصول.

كما تابع رئيس مركز ومدينة أبنوب أعمال الانشاءات الخاصة لمدرستين ابتدائي واعدادي بقوة 36 فصل بمنطقة المسح بحرى مدينة أبنوب لخدمة أهالي أبنوب من القرى والعزب المحيطة بالمنطقة للحد من الكثافة الطلابية في بعض المناطق وبعد المسافة على الطلاب وعن التوزيع الجغرافي لهذه المدارس الجديدة.

وفى سياق منفصل، وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام برفع الوعي السياحي بين أبناء المحافظة وترسيخ روح الانتماء الوطني والتوعية بالأماكن السياحية التي تذخر بها المحافظة من معالم سياحية وآثار ترجع إلي مختلف العصور والترويج لهذه الأماكن السياحية والأثرية والتعريف بها مشيراً إلي تقديم كافة سبل الدعم للترويج للحركة السياحية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تحرص على إقامة الندوات والرحلات السياحية للترويج لهذه الأماكن وخاصة في هذه الأيام حيث تشهد أسيوط موسمين سياحيين وهما موسم السيد الفرغل الذي انتهى أمس وموسم السيدة العذراء ويتم الاستعداد لهذه الفعاليات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير التأمين والخدمات اللازمة لافتا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة الأقليمية تنشيط السياحة والمديريات الخدمية والهيئات المختلفة لنشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية.

من جانبه أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط تواصل الهيئة الإقليمية رحلاتها المجانية للفائزين بالمسابقات الشهرية التي يتم إطلاقها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ومن المقرر قيام برحلة للفائزين في المسابقة الأخيرة يوم الخميس القادم الموافق 25/7 لزيارة قناطرأسيوط ودير السيدة العذراء بدرنكة لافتا إلى أن الهيئة تنتظر استقبال الصور الخاصة بمسابقة "أجمل صورة" المعلن عنها على الصفحة الخاصة بتنشيط السياحة.



رفع كفاءة نفق المشاة بالهلالي



رفع كفاءة نفق المشاة بالهلالي



رفع كفاءة نفق المشاة بالهلالي



رفع كفاءة نفق المشاة بالهلالي



رفع كفاءة نفق المشاة بالهلالي



مركز أسيوط



مركز أسيوط