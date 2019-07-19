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ما معنى الإصرار والترصد فى جريمة القتل؟.. وما العقوبة حال توافرهما؟

الجمعة، 19 يوليه 2019 03:00 ص
ما معنى الإصرار والترصد فى جريمة القتل؟.. وما العقوبة حال توافرهما؟ جثه-ارشيفيه
كتبت هدى أبو بكر

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نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرفت المادة ( 231 ) معنى الإصرار: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

كما عرفت المادة ( 232 ) معنى الترصد: هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وتحدثت المادة ( 234 ) على العقوبة لمن يقتل نفسا عمدا ولكن دون سبق إصرار ولا ترصد فنصت على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.


قانون العقوبات

جريمة القتل العمد

سبق الإصرار والترصد

معنى الإصرار والترصد

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