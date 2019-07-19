لو جسمك قابل للتخن.. اعرف ازاى تحافظ عليه وتحمى نفسك من السمنة

كتبت نهير عبد النبى

نتيجة الإفراط فى تناول الطعام وعدم ممارسة التمارين الرياضية قد نصاب بالسمنة الشديدة وتراكم الدهون، وقد يسبب ذلك الاصابة بالأمراض المزمنة، لذلك ذكر موقع stanfordhealthcare بعض النصائح التى يجب أن نتبعها للوقاية من السمنة وهى:



طعام صحى

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية باستمرار، فهى تساعد على تنشيط الجسم ووقايته من السمنة والدهون المتراكمة.

2:تجنب الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت، حيث انها تزيد من وزن الجسم وتسبب السمنة المفرطة وتراكم الدهون.

3:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه فهى تعزز صحة الجسم وتحميه من الامراض والعدوى كما انها تساعد على حرق الدهون ووقاية الجسم من السمنة.

4:الحد من تناول السكريات والمخبوزات، حيث إنها تعمل على زيادة الوزن وتزيد من فرص الاصابة بمرض السكر.

5:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة، مع تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، ولكن ينصح بتناول الطعام قبل النوم بساعتين.

6: تجنب المشروبات الغازية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر واستبدالها بالعصائر الطبيعية.