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فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية فى كفر الشيخ

الجمعة، 19 يوليه 2019 11:02 م
فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية فى كفر الشيخ وزارة الأوقاف
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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أعلن المركز الثقافى الإسلامي بمسجد الفلاحين بمدينة كفر الشيخ، فتح باب القبول بالمركز للعام  الدراسي 2019- 2020م ، وذلك ابتداءً من يوم السبت، الموافق 27 يوليه الجاري، وحتى يوم السبت، 31 أغسطس المقبل، على أن تقدم الأوراق من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بكل مركز من المراكز الثقافية الإسلامية الإقليمية.

و قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الاوقاف، بكفر الشيخ، أن شروط التقديم الحصول على مؤهل عال معتمد من إحدى الجامعات المصرية من غير خريجي جامعة الأزهر الشريف، وغير مسبوق بالثانوية الأزهرية.

وأضاف الفقي: من بين الشروط أن يكون حسن المظهر والسمت، وأن يقوم بسداد المصروفات المقررة، وهي 500 جنيه مصري سنويًا ويمكن تخفيض رسوم الالتحاق بنسبة 50% للدارسين بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة العامة للبر بالمديريات وتعتمده الإدارة المركزية بوزارة الأوقاف، أو للعاملين بأي قطاع من قطاعات وزارة الأوقاف "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هيئة الأوقاف المصرية، ديوان وزارة الأوقاف والمديريات والإدارات التابعة لها"، ويتقدم بطلب وموافقة رئيس القطاع الديني ويمكن دفع المبلغ على قسطين، وحال الإعفاء يكون الإعفاء عن القسط الثاني، على أن يتعهد المتقدم بالحضور بنسبة لا تقل عن 75 % من ساعات الدراسة المقررة.

وأكد الفقي: يتعهد المتقدم حال قبوله واجتيازه اختبار القبول الالتزام بضوابط الدراسة بالمراكز الثقافية الإسلامية ومنهج الدراسة، والأوراق المطلوبة للتقدم، طلب التحاق باسم عميد المركز الثقافي الإسلامي، وصورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل، وصورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الأصل.

 


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