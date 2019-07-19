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غدا.. قافلة طبية فى كافة التخصصات بوحدة سطيح الصحية بمدينة إسنا

الجمعة، 19 يوليه 2019 09:13 ص
غدا.. قافلة طبية فى كافة التخصصات بوحدة سطيح الصحية بمدينة إسنا قافلة طبية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية، غدا السبت، داخل وحدة سطيح الصحية  بمدينة إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية.
 

من جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض فى تخصصات الباطنة والجلدية والعظام والأسنان والأطفال والنساء والتوليد والجراحة والأنف والأذن، وتنظيم الأسرة، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات، وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.

 

الاقصر

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قافلة طبية بالاقصر

مدينة اسنا

وحدة سطيح الصحية بالاقصر

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