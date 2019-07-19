سوبر كورة
Ads
الجمعة، 19 يوليه 2019 03:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

علامات تنذر بإصابتك بمرض السكر أهمها فقدان الوزن والتبول المستمر

الجمعة، 19 يوليه 2019 01:46 م
علامات تنذر بإصابتك بمرض السكر أهمها فقدان الوزن والتبول المستمر تعرف على اهم اعراض مرض السكر
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هل أنت قلق من أن تكون مصابًا بمرض السكرى أنت أو طفلك أو أى شخص تعرفه؟ لا يعنى وجود بعض علامات الإصابة بمرض السكرى أنك مصاب بالحالة، لكن يجب عليك دائمًا الاتصال بطبيبك للتأكد من ذلك، إذا كنت تعانى من بعض الأعراض.

 

ماذا يحدث لجسمك إذا تجاهلت علامات مرض السكرى؟

قال موقع "Diabetes UK" إنه من الصعب تجاهل علامات داء السكرى من النوع الأول، لأن الأعراض قد تظهر بسرعة كبيرة، لكن تركها دون علاج يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة، بما فى ذلك ارتفاع الحمض الكيتونى السكرى، والذى يمكن أن يؤدى إلى غيبوبة قاتلة.

وأضاف أنه على الرغم من أن غالبية المصابين بداء السكرى من النوع الأول يتم تشخيصهم فى مرحلة الطفولة، والبلوغ المبكر، إلا أن الأعراض هى نفسها فى أى عمر، موضحا أنه قد لا يتعرف البالغون المصابون بداء السكرى من النوع الأول على أعراضهم بالسرعة التى تظهر على الأطفال، ما قد يعنى تأخير تشخيصهم، وعلاجهم.

وأكد التقرير أنه قد يكون من السهل الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى، لأنه يتطور ببطء أكبر، خاصة فى المراحل المبكرة، عندما يكون من الصعب تحديد الأعراض، لكن مرض السكرى غير المعالج يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما فى ذلك القلب، والأوعية الدموية، والأعصاب، والعينين، والكلى، يمكن أن يساعد تشخيصك مبكرا والتحكم في مستويات السكر في الدم على منع هذه المضاعفات.

 

ويقدم موقع "Diabetes UK

" بعض الأعراض الشائعة لمرض السكرى..

الذهاب للتبول كثيرا، خاصة فى الليل.

العطش المستمر.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن.

الحكة التناسلية .

الجروح واستغراق وقتًا أطول للشفاء.

عدم وضوح الرؤية.


مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

اعراض مرض السكر

سكر النوع الاول

سكر النوع الثانى

مخاطر الاصابة بالسكر

تاثير السكر على الجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ما لا تعرفه عن مضخة الإنسولين.. للتعايش مع مرض السكر النوع الأول بدون مضاعفات

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:30 ص

8 تغييرات هامة فى نمط حياتك قادرة على التحكم فى مرض السكر..تعرف عليها

الخميس، 27 يونيو 2019 09:53 م

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الخميس، 13 يونيو 2019 03:26 ص

دراسة: مرض السكر يؤثر على نمو المخ عند الأطفال المصابين بالسكر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:30 م

فيتامين أشعة الشمس مفيد لصحة العظام والأسنان والوقاية من مرض السكر

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

اليوم .. عرض الموسم الجديد من مسلسل La Casa De Papel

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

بطل دورى الأبطال أم "البريميرليج".. من يفوز بكأس الأمم الأفريقية؟.. ساديو مانى vs رياض محرز.. أحلام النجمة الأولى لأسد التيرانجا والثانية لمحارب الصحراء.. موقعة استاد القاهرة تكشف ملامح "الكرة الذهبية"

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

السنغال ضد الجزائر.. 75 مليون جنيه مكافأة بطل امم افريقيا 2019

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفى فى دوريات أوروبا

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

اتحاد الكرة: قمة الأهلى والزمالك ببرج العرب ولا نية لنقلها لاستاد القاهرة

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

"التتويج".. صحف الجزائر تنتظر اللقب الثانى ضد السنغال

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

الجزائر تواجه السنغال فى نهائى "الإرادة والتحدى".. ممثل العرب يبحث عن النهاية السعيدة بأمم أفريقيا.. "أسود التيرانجا" يحلم باللقب الأول.. كتيبة بلماضى تسعى لتكرار إنجاز 1990.. ورفاق مانى يخشون كابوس 2002

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

"المالية" تُوَّجه بمتابعة حصر أصول الدولة غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو معلوماتى.. 6 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2019

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

فيديو.. جميع أهداف نهائيات أمم أفريقيا فى أخر 20 عاما

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

دنيا سمير غانم تحيي حفل ختام كأس الأمم الأفريقية اليوم

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

الرى: نفذنا مشروعات بتكلفة 550 مليون جنيه فى 6 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة