ضبط 14 مخبز لانتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى ، مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين ، وأسفرت الحملة عن ضبط 14مخبز بمراكز دمنهور والدلنجات و كوم حمادة لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

أشرف على الحملة التموينية اللواء محمد هندى ، مدير المباحث الجنائية ، والمهندس كمال راشد ، وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى ، مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى ، رئيس إدارة الرقابة التجارية وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق