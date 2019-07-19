ضبط سيارة محملة بـ700 كيلو لحوم مفرومة فاسدة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، سيارة محملة بـ700 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة أمنية مكبرة بالمحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم د ص 1259، قيادة "محمد.ع" (27 سنة - سائق)، ومقيم بالعجوزة بالجيزة، محملة بـ 700 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 19788 لسنة 2019م جنح مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.