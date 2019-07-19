صور.. قومى المرأة بالأقصر وجامعة جنوب الوادى ينظمان ندوة لتعديل "سلوك الأطفال"

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى، ندوة توعوية عن تعديل "سلوك الأطفال" وكيفية التعامل مع الأبناء وعن التغذية الصحية السليمة، وذلك لدعم المجتمع الأقصرى خلال فترة الأجازة الصيفية.

وحضر فعاليات الندوة عدد من قيادات الجامعة والمجلس القومى بالأقصر، وأولياء الأمور والأخصائيين الإجتماعيين وطلبة الثانوية العامة، حيث حاضرت خلالها الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع، وتحدثت عن فن تعديل السلوك وكيفية التعامل مع الأبناء، كما تناولت الدكتورة مروة يوسف محمد مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية تربية قنا، تفاصيل الغذاء الصحى السليم بحضور شابات من الصم، وقد تم توفير مترجمة إشارة التعامل معهم وقام بعض الحضور بطرح ومناقشة الأسئلة فى نهايه اللقاء.



ندوة توعوية لتعديل سلوك الأطفال (1)



ندوة توعوية لتعديل سلوك الأطفال (2)



ندوة توعوية لتعديل سلوك الأطفال (3)



ندوة توعوية لتعديل سلوك الأطفال (4)